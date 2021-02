Atletica – Libertas, giovani in luce a Casalmaggiore

MANTOVA E’ stato un ottimo allenamento, per una quarantina di giovani atleti della Libertas Mantova, l’incontro organizzato sabato con i giovani dell’Interflumina nel bellissimo impianto indoor di Casalmaggiore. Nel rispetto delle norme Covid, si sono alternati ragazzi e cadetti nella velocità e nel salto in lungo. Questo meeting è stato organizzato per tener vivo quello spirito agonistico che potrebbe venir meno in assenza di competizioni. Tutti bravi quindi questi giovanissimi, chi alle prime esperienze, come i ragazzi di prima e seconda Media, chi in attesa delle competizioni ufficiali nel mese di marzo come i cadetti.

In più ieri, tre mezzofondisti cadetti della Libertas hanno partecipato alla staffetta 3x1000m di Cross in quel di Bolgare, in provincia di Bergamo. Un bel percorso ondulato in una mattinata non troppo fredda. Su una cinquantina di squadre, si sono piazzati al 19esimo posto. Soddisfazione quindi per Samuele Bignotti, Michele Frati e Marco Maestrini.