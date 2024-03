Tennis tavolo Serie A1 femminile – Festa Brunetti: 3-1 al Sudtirol ed è ancora Coppa Italia!

AVENZA DI CARRARA Dopo la Supercoppa e il primo posto nella stagione regolare in campionato, la Brunetti ha messo le mani sull’ennesimo trofeo. Sua nuovamente la Coppa Italia, vinta in rimonta per 3-1 sulle rivali dell’Asv TT Südtirol. Ed è la sesta kermesse tricolore per la corazzata castellana, andata a segno nel 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023. Solo il Teco Cortemaggiore era riuscito a interrompere nel 2020 il filotto di vittorie dei Castel Goffredo. Ieri, per la verità, qualcuno dopo la prima sfida della finalissima stava già pensando a un possibile passo falso delle mantovane, ma è stato prontamente smentito subito dopo. La gara con le altoatesine in effetti è iniziata in salita. Nicole Arlia e Nikoleta Stefanova, schierate da coach Laghezza nel doppio, sono partite alla grande (11-8 e 11-6) contro la castellana Gaia Monfardini, ex di turno, e Debora Vivarelli. Sul 2-0 però, le avversarie sono salite in cattedra per 7-11 e hanno impattato 3-11. Il quinto set, al limite dei 6 punti, è stato vinto 2-6. Festa in casa Südtirol per l’1-0, ma poi si è presentata in campo Bernadette Szocs. Pronti via e nonostante un attimo di smarrimento per il 9-11, la stella rumena ha poi iniziato a macinare gioco e punti su Solomiya Brateyko: 11-6, 11-9, 11-3 per il 3-1 finale. Ristabilita la parità, bisogna fare i complimenti alla 18enne Nicole Arlia che ha battuto 3-2 la veterana Vivarelli. Che gara (11-6, 8-11, 6-11, 11-7), chiusa poi 6-4 allo spareggio. Sul 2-1 ci ha pensato Szocs a mettere il sigillo della vittoria sull’ex Monfardini. Non ha avuto troppi problemi a chiudere 3-0 (11-5, 11-9, 11-7), ma brava comunque anche Gaia che ha fatto il possibile. «Era importante vincere e ci siamo riusciti – afferma il tecnico Alfonso Laghezza – Potevamo anche fare meglio, ma siamo prossimi ai Campionati Italiani e le ragazze sono concentrate su quell’evento. Contava il successo e alla fine lo abbiamo ottenuto. La Coppa Italia è nostra e siamo molto felici».

Nella semifinale della mattina le bolzanine avevano superato 3-1 il Quattro Mori Cagliari, raggiungendo così le castellane per l’atto conclusivo.