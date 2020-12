Automobilismo – Civm: Bondanza regala il titolo alla Solferino Pecso

SOLFERINO In quella che doveva essere una stagione di transizione dedicata a sviluppare la nuova vettura, il pilota della Solferino Rally Pecso Alessandro Bondanza, su Citroen Saxo VTS, vede premiata costanza e tenacia vincendo la categoria RS 1.6 del Campionato Italiano Velocità Montagna e della serie parallela TIVM. Nella bacheca già colma di titoli della scuderia mantovana si aggiungono così due sigilli ottenuti in una specialità che ancora non faceva parte del palmares. Il prossimo weekend l’equipaggio Zorzi-Bianchi, su Peugeot 208 R2, sarà al via del XX Rally delle Valli Ossolane.