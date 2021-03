Automobilismo – Cressoni, tutti gli impegni. Sarà al via del Campionato Mondiale Enduro

ROMA La stagione 2021 di Matteo Cressoni si prospetta come la più intensa di tutta la carriera, sia per numero di gare alle quali prenderà parte, sia per l’importanza dei campionati che lo vedranno schierato. Dopo l’esordio alla 24H di Daytona, Matteo ha iniziato la fase di test privati pre-season con la prima sessione di Febbraio al Mugello, alla quale ne seguiranno altre a Barcellona e al Paul Ricard nelle prossime settimane. Tornerà a calcare il massimo palcoscenico internazionale per vetture a ruote coperte: il Wec, World Endurance Championship, lo vedrà schierato al volante della Ferrari 488 GTE Evo no. 60 del team cesenate Iron Lynx, con i compagni Claudio Schiavoni ed Andrea Piccini. Un ritorno nella massima serie, per il pilota mantovano, dopo alcune apparizioni nelle stagioni 2014, 2015, 2019 e 2020: per la prima volta, il driver voltese prenderà parte all’intero Campionato Mondiale. Sei round totali, quattro su circuiti europei (con il ritorno a Monza e con l’iconica 24 Ore di Le Mans a svettare su tutte) e due su circuiti extraeuropei (Giappone e Bahrain), garantiranno come sempre uno spettacolo senza pari nel panorama motoristico internazionale. La collaborazione tra Cressoni ed il team Iron Lynx avrà seguito anche nell’Elms, European Le Mans Series, il Campionato Europeo sempre per vetture a ruote coperte al quale il sodalizio italiano, con il prezioso supporto dei co-drivers Miguel Molina e Rino Mastronardi, prenderà parte schierando la Ferrari 488 GTE Evo no. 80. Sei round sui principali circuiti del Vecchio Continente per giocarsi il titolo e l’entry ufficiale alla 24 Ore di Le Mans 2022. Matteo prenderà parte anche al Le Mans Cup, il Campionato Europeo dedicato alle vetture GT3 che si svolge quasi interamente negli stessi weekend dell’Elms, al volante della Ferrari 488 GT3 no. 51 del team AF Corse che condividerà con il compagno giapponese Ken Abe. Ultimo, ma non meno importante, il Campionato Italiano GT nel ruolo di detentore del titolo di Campione Sprint 2020: ancora al volante della Ferrari 488 GT3 del team AF Corse ed ancora affiancato da Simon Mann.