Basket Serie A2 maschile – Staff, a Cento scocca l’ora di Potts

MANTOVA In casa Staff, l’imminente partenza della fase a orologio dovrebbe coincidere con il tanto atteso innesto di Giddy Potts. Il mancato impiego nelle partite disputate dopo il 4 aprile, giorno in cui terminava la squalifica per doping, ha creato più dubbi che altro. Tutte le domande sorte vengono chiarite dal preparatore atletico Daniele Missarelli: «È arrivato non in perfette condizioni fisiche – afferma – . Aveva qualche kg di troppo ma era comunque prevedibile considerando il periodo in cui non ha potuto giocare e vista la costituzione non particolarmente snella. Non ha nessuna problematica particolare. Ha fatto i primi giorni di lavoro individuale con me, di avvicinamento e di ripresa per prendere un po’ di tono e ritmo a livello aerobico. Terminata questa prima fase è stato aggregato alla squadra. La settimana scorsa abbiamo avuto tre partite, quindi non c’è stato molto tempo per gli allenamenti. Di conseguenza ha potuto lavorare pochissimo con la squadra. Adesso è completamente aggregato, quindi farà la regolare settimana di allenamenti per arrivare alla partita di sabato a Cento». Una fiducia che nasce dal lavoro svolto fino a questo momento: «È un ragazzo serio e disponibile, non nascondo che i primi giorni sono stati un po’ complicati a causa del jet lag. La difficoltà di ripristinare il corretto ciclo sonno-veglia gli toglieva un po’ di energie per gli allenamenti. Ma è molto disponibile e ha sempre fatto tutto il lavoro richiesto, anche quello extra, senza mai tirarsi indietro. Ha sicuramente un approccio positivo al lavoro e quindi speriamo di vederlo altrettanto positivo in partita».

Prima tappa a Cento, sabato alle 20.30, seguita dalla seconda e ultima trasferta della fase a orologio: Forlì, domenica 24, alle ore 18. Cortese e compagni faranno ritorno alla Grana Padano Arena mercoledì 27 per il turno infrasettimanale contro Eurobasket Roma (ore 19), inizialmente in calendario per mercoledì 20. Il calendario si esaurirà domenica 1 maggio, di nuovo in casa, contro Latina con palla a due programmata per le ore 18.