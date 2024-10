Automobilismo Europeo Gt2 – Tamburini punta dritto Barcellona: “Voglio godermi ogni singolo giro”

MANTOVA Da oggi a domenica, a Barcellona scatterà l’ultimo appuntamento del campionato europeo GT2, in cui corre il mantovano Carlo Tamburini. Dalle 12 alle 13 di oggi, si terranno le prove libere, mentre domani alle 10.05 prenderanno il via le qualifiche. Sempre domani, ma al pomeriggio, scatterà gara-1 alle 15.30, mentre domenica la seconda manche si disputerà in mattinata, a partire dalle 10.25. Tamburini, assieme al suo compagno di box Leonardo Gorini e a tutto il team Lp Racing, è pronto a dare l’assalto al titolo piloti e costruttori, anche se l’impresa sembra impossibile. I problemi avuti in Germania hanno fatto perdere terreno e punti preziosi al duo Maserati nei confronti della coppia leader Ktm. Ma dopo l’ottima prova del mese scorso a Monza, terminata con la vittoria di gara-1 e il secondo posto conquistato nella seconda manche, Carlo proverà a ripetersi anche in terra spagnola. «Mi aspetto un weekend competitivo – afferma il diciannovenne – . Le due gare di Monza hanno confermato che siamo tra i due equipaggi più veloci della competizione. Per questo puntiamo a fare bene tutto il fine settimana. Vogliamo chiudere la stagione degnamente». Al momento, i due portacolori Maserati, in classifica costruttori sono a 21 punti dalla vetta, mentre nei piloti il distacco aumenta a 43. «Non pensiamo al campionato – spiega Tamburini – ma a quest’ultima gara. Dovremo avere tanta fortuna per aggiudicarci l’europeo, ma l’obiettivo è di provarci fino alla fine. Vogliamo vincere entrambe le gare per chiudere in bellezza. Nei test pre stagionali (svoltisi proprio a Barcellona, ndr) la macchina si è sposata bene con le curve della pista spagnola. Ma occhio al meteo incerto, una variabile in più che crea un po’ di suspence. Ma sarà comunque un fine settimana divertente e importante per noi». Essendo al suo primo anno in GT2, Carlo traccia un bilancio che reputa positivo, impreziosito dalle vittorie del Paul Ricard, Misano, Spa e l’ultima in ordine cronologico, a Monza, davanti al proprio pubblico. «Al campionato ci credo perché è ancora matematicamente possibile. Siamo contenti di essere arrivati in lotta fino alla fine. In questa stagione, ho avuto modo di riflettere sulle novità, l’esperienza acquisita e raccolta. Voglio ringraziare la mia famiglia, tutti gli sponsor e il team Lp Racing per questa splendida opportunità datami. Spero di divertirmi e di godermi ogni giro come fosse l’ultimo».