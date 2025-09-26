Automobilismo – La Solferino Rally Pecso brilla al “1000 Miglia” e a Fiorenzuola

SOLFERINO E’ stato un fine settimana molto impegnativo per la Solferino Rally Pecso. Nella vicina Brescia al prestigioso Rally 1000 Miglia, valevole per il Trofeo Italiano Rally, l’equipaggio Zanni-Cavazzini, a bordo della loro Peugeot 106 N2, ha condotto una gara superba, vincendo tutte le prove speciali e portando a casa uno splendido primo posto di classe. Meno fortunato invece l’equipaggio Dugaria-Onorati su Suzuki Swift, fermo subito sull’insidiosa Pertiche per una toccata. Madella-Cargnelutti su Peugeot 208 Rally4, dopo una condotta di gara in continuo miglioramento, hanno dovuto alzare bandiera bianca sull’ultima prova speciale per un contatto con un muretto. A Fiorenzuola d’Arda si è corso il Formula Driver Racing Off Road dove tutti e 7 gli equipaggi sono andati a podio: hanno vinto la propria categoria Mazzoleni-Guidetti su Citroen C2K10, Fuochi-Guidetti su Renaul Clio Gr.A, Merighetti su Peugeot 106 Kit, Lorenzini su Fiat X1/9, mentre si sono piazzati secondi rispettivamente Cimarosti su Fiat 600 Kit, Pelizzari su Peugeot 205 Gr.A e la coppia Bettoni-Coelati su Lancia Delta.

Il prossimo fine settimana, per gli specialisti dell’Autocross, si svolgerà nelle Marche, a Belvedere Ostrense (Ancona) la gara valevole per il Trofeo Italia. Saranno presenti per la scuderia mantovana Filippo Savazzi su Kart Cross Wonder e Sara Arnaldini su A112 Abarth.