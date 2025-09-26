Ragazzina di 14 anni a piedi investita da un’auto a Castellucchio

CASTELLUCCHIO Paura per una ragazzina di 14 anni investita da un’auto mentre attraversava la statale Cremonese SS 10 Padana Inferiore nell’abitato di Castellucchio. E’ successo alle 15 nei pressi delle strisce pedonali. Sul posto sono intervenute auto medica del 118 e ambulanza della Croce Verde, più i carabinieri della stazione locale. La 14enne è stata trasportata in ospedale a Mantova in codice giallo (media gravità). Illesa la conducente dell’auto investitrice, una donna di 77 anni.

Altro incidente stradale con un pedone investito da un’auto alle 15.10 in via Mitterand a Sant’Antonio di Porto Mantovano. Una donna di 75 anni è stata portata al Poma anche lei in codice giallo.