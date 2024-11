Automobilismo – Pelizzari-Cavazzini (Solferino Pecso) primi di classe in Lessinia

SOLFERINO Nuove grandi soddisfazioni per la scuderia Solferino Rally Pecso. Nel rally storico della Lessinia (Vr) l’equipaggio collinare composto da Pelizzari e Cavazzini ha colto la prima posizione di classe a bordo della propria Alfa Romeo GTV6, mentre il “solito” Mattia Zanini, al volante della Citroen Saxo, si è imposto nella propria categoria, aggiudicandosi anche il quarto posto assoluto, al VRK sul circuito di Varano de Melegari. Da segnalare anche l’ottimo secondo posto per Franco Merighetti, su Peugeot 106.

Da un week-end all’altro. Il prossimo fine settimana, la Solferino Rally Pecso avrà altre occasioni per mettersi in luce. Occhi puntati sull’ultima gara del Campionato Italiano Rally Terra, dove ben 3 equipaggi virgiliani prenderanno il via da San Severino Marche (MC). Si tratta di Beschi-Bianchi (Peugeot 206 N3) reduci da una sfortunata trasferta a San Marino; Zorzi-Franzoni (Skoda Fabia R5) che stanno disputando tutta la serie tricolore con ottimi risultati di confronto con i big della specialità; Madella-Ruzzon (Skoda Fabia R5) che rientrano dopo una lunghissima pausa di oltre un anno per trovare gli automatismi in ottica 2025.