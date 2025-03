Automobilismo – Solferino Rally Pecso: sugli scudi i navigatori Onorati e Treccani

SOLFERINO La stagione agonistica è agli inizi e già si contano i primi successi in casa Solferino Rally Pecso, non di equipaggi totalmente griffati “Solferino”, ma di esperti navigatori. Al Rally Valli del Tevere, corsosi sulle tortuose strade sterrate aretine, il navigatore Giovanni Onorati, leggendo le note a Marco Mangiarotti, ha permesso la vittoria in classe N3 sulla Reanult Clio RS; stessa cosa per Fabio Treccani ritornato a fare coppia con il valtellinese Davide Trinca Colonel , che al Rally dei Laghi (Va) sono saliti sul gradino più alto del podio con la loro Citroën Saxo N2. Il prossimo fine settimana al Rally del Bardolino fari su Ponchiardi-Libera su Citroën Saxo N2, mentre a Foligno prenderà il via il Campionato Italiano Rally Terra: presente Zorzi-Franzoni a bordo della Skoda Fabia Rally 2 Evo New Turbomark.