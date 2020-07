Sostituzione di un giunto, interrotto tratto della tangenziale Nord di Mantova

MANTOVA Chiusura al traffico di un tratto della Tangenziale Nord nel senso di marcia Ostiglia – Mantova, nel territorio del Comune di Mantova, a partire dalle ore 9 di lunedì 6 luglio sino alle ore 19.30 di giovedì 9 luglio 2020, per lavori di sostituzione di un giunto di dilatazione ammalorato.

Il traffico sarà deviato su SP ex SS n. 482 “Alto Polesana” e SP ex SS n. 10 “Padana Inferiore”.

Lo stop al transito si è reso necessario per effettuare l’intervento in sicurezza sia per gli utenti della strada che per gli operai.