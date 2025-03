Omessa bonifica del Sin: parlano Arpa e Fiamme Gialle

MANTOVA È proseguito ieri con l’audizione di alcuni testimoni, il processo per omessa bonifica del Sin (Sito di Interesse Nazionale, ndr) che vede imputati 14 ex manager delle società Edison, Versalis e Syndial (ora gruppo Eni Rewind) a loro volta imputate. Fra i testimoni che ieri hanno sfilato in aula un tecnico di Arpa che ha parlato dell’interazione tra la falda interessata dall’inquinamento e il canale Diversivo. A seguire sono stati sentiti dei testimoni della P-G. della Guardia di Finanza che hanno spiegato la posizione soggettiva dei vari imputati. Il processo è stato poi rinviato al prossimo 4 aprile. Gli ex manager imputati in questo processo sono Marc Benayoun, Piergiuseppe Biandrino, Greta Maria Margherita Brambilla, Andrea Alessandro Del Frate, Daniele Ferrari, Massimo Galli, Paolo Grossi, Vincenzo Maria La Rocca, Giovanni Milani, Nicola Monti, Cecilia Presutti, Marco Riva, Gian Antonio Saggese e Michele Troni. Fra i 43 reati contestati nel capo d’accusa c’è omessa bonifica, inquinamento ambientale, danneggiamento.