Calcio Primavera 4 – Il Mantova chiude con un ko: a San Benedetto passa il Novara (0-1)

SAN BENEDETTO PO La Primavera del Mantova chiude male un campionato deludente, che l’ha vista mancare l’obiettivo dichiarato della promozione (in Primavera 3) e pure i play off. A San Benedetto, per mano del Novara, è arrivata la 13esima sconfitta su 24 partite. I biancorossi concludono il torneo all’ottavo posto con 31 punti all’attivo, e una distanza di ben 9 lunghezze dalla sesta piazza che vale i play off. Per la cronaca, il campionato è stato vinto dalla Pro Patria che si è assicurato la promozione in Primavera 3. Il Rimini, secondo classificato, accede alla fase finale dei play off. Gli accoppiamenti del primo turno spareggi sono: Pergolettese-Sangiuliano e Triestina-Arzignano.