Basket A2 – Gli Stings completano il roster con i giovani Lo e Vukobrat: giocheranno anche nella Jbc

Mantova Gli Stings completano l’organico con Moustapha Lo e Lazar Vukobrat, due giovanissimi (classe 2003) che si uniranno al gruppo guidato da coach Giorgio Valli a partire dal raduno in programma il 16 agosto (alle 16.30) al PalaSguaitzer e saranno a disposizione della prima squadra per tutta la stagione. Sia Lo che Vukobrat giocheranno in doppio tesseramento con la formazione dello Junior Basket Curtatone in serie C Silver.

Il senegalese Moustapha Lo (ruolo guardia) è entrato nel mondo Stings nel 2019 con l’acquisizione a titolo definitivo dal Basket Sondrio. Nel corso degli anni, ha giocato in doppio tesseramento a Sustinente in C Gold e col San Pio X in C Silver. Lo ha esordito in serie A2 il 10 aprile 2021 nella gara vinta contro Orzinuovi per 102-74 in cui segnò anche 3 punti. Nella scorsa stagione, ha disputato 6 partite con una media di 2.33 minuti e 2 punti raggiungendo un massimo di 6 punti in 7 minuti nella sconfitta per 96-63 contro Pistoia. «Sono davvero contento di far parte ancora della famiglia Stings – dice – non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni, ci divertiremo molto e per me sarà un altro campionato fondamentale per continuare ad acquisire esperienza. All’impegno con Mantova affiancherò quello con Curtatone dove darò tutto in ogni allenamento e in ogni partita».

Il serbo Vukobrat è un’ala di 203 cm arrivata in Italia nel 2018 nella Roseto Basketball Academy. Ha poi militato nella Next Step International Academy Rapallo, prima di sbarcare a Curtatone nella primavera 2020. «Sono contento dell’opportunità che mi è stata concessa e spero di ripagarla grazie al mio impegno. Sono entusiasta di far parte di un gruppo di A2 e spero di ottenere i migliori risultati possibili a livello personale e di squadra».

Il general manager Gabriele Casalvieri accoglie Lo e Vukobrat e ringrazia Curtatone per il consolidamento della partnership. «Moustapha lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni dentro e fuori dal campo, mentre Lazar rappresenta un’ottima aggiunta per il nostro gruppo. Entrambi sono ragazzi con doti fisiche e tecniche importanti, giocheranno in doppio tesseramento con noi e Curtatone. A proposito di partnership, proseguirà anche lo storico rapporto col San Pio X che metterà a disposizione i suoi giovani per i nostri allenamenti».