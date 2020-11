Basket A2 maschile – Il consigliere Mennini: “Staff, l’importante è partire”

MANTOVA La Lnp ha confermato, con il comunicato di sabato scorso, di voler partire regolarmente con il campionato domenica 22. E anche il consigliere della Staff Mantova Paolo Mennini è favorevole. Importante sarà comunque la riunione in videoconferenza che le società di A2 avranno domani con la Lnp, per definire il debutto e le proposte di modifica della formula, del calendario e delle retrocessioni da sottoporre alla Fip. Intanto tra oggi e domani gli ultimi componenti del “Team Squadra” degli Stings, ancora positivi al Coronavirus, si sottoporranno a nuovi tamponi. «Con la speranza che nel frattempo si siano negativizzati – afferma Mennini – per tornare in gruppo e preparare l’esordio di domenica alla GP Arena con Udine. Non saremo al massimo della condizione, visto che alcuni vengono da 15 giorni di clausura. Bisogna avere pazienza. Vediamo domani la riunione con Lnp. Che questo scotto pagato adesso ci permetta poi di essere per 5/6 mesi immuni e proseguire il campionato. Sarà comunque un’A2 falsata, sui generis, in cui non saranno tanto i valori tecnici a prevalere, bensì quanto il virus condizionerà le squadre. Vediamo il bicchiere mezzo pieno: noi abbiamo avuto la squadra ferma tutta in un colpo all’inizio». Si paga quindi adesso, per poi recuperare qualcosa in futuro. «Sarà un campionato lungo; o almeno dovrebbe, perché qui non vi sono certezze. Senza pubblico? Spiace ovviamente perché sono tante le persone che amano vivere l’atmosfera della partita. Noi comunque non siamo una società per cui la voce “botteghino” è predominante. Certo, verrà a mancare, ma nel nostro budget lo è per il 10%. La situazione è così: sarà tutto un rincorrere. Speriamo di avere l’aiuto di tante aziende che già però ci sostengono. Siamo consapevoli che alcune potrebbero avere delle difficoltà vista la situazione economica, ma abbiamo la fortuna del credito d’imposta, e quindi, anche se il ritorno aziendale può essere ora limitato, speriamo che più imprese ci diano una mano. Bisogna essere fiduciosi e non fasciarsi la testa. L’importante è partire. Anche se egoisticamente per noi aspettare un paio di settimane sarebbe meglio. Comunque giusto cominciare». (cris)