Basket A2 maschile – Pompea, parla Finelli: “Sacrificio e disciplina per uscire da questo momento”

MANTOVA Il momento di stand by che coinvolge, tra le altre cose, il mondo dello sport prosegue senza soluzione di continuità e per tutti i diretti interessati è un periodo di incertezza. Il futuro non è definito ed è ben lontano dall’esserlo.

Adesso e ancora per le settimane a venire è fondamentale rispettare le norme indicate dai medici e anche il tecnico Alessandro Finelli, dopo un videomessaggio pubblicato qualche giorno sui canali social degli Stings, vuole continuare a lanciare il suo pensiero sull’importanza di restare uniti: «È un momento durissimo per tutta l’Italia e in particolare per la regione Lombardia – afferma coach Finelli – serve tanto sacrificio e tanta disciplina per poter uscire tutti insieme da questo momento difficile. Non sappiamo quanto durerà quindi dipende molto anche dalla nostra capacità di aiutarsi. Altre cose da dire non ne ho, ovviamente il primo pensiero va a tutto il mondo della sanità che sta lavorando in maniera incredibile, e a tutte le persone e a tutte le famiglie che hanno avuto e stanno avendo problemi. Altri discorsi sono poco utili». Se per un giocatore il tempo trascorre tra un hobby e il mantenimento, per quanto possibile, della condizione atletica con allenamenti e diete individuali preparate dal preparatore Missarelli, com’è cambiata la quotidianità di un coach? «Sono tornato a Bologna, sto trascorrendo il tempo con i miei figli. Guardo film e partite di pallacanestro. Poi c’è tutto il tempo per stare con i propri pensieri».

Clarke e Lawson hanno fatto ritorno nelle loro case negli Stati Uniti e si riuniranno alla squadra se e quando il campionato ripartirà.

Nel frattempo, in Serie A, Reggio Emilia e Brescia hanno prolungato il periodo di sospensione delle attività fino al 3 aprile, mentre la Virtus Bologna ha comunicato che attua un piano di allenamenti per i giocatori dove sono garantite le condizioni di sicurezza sanitaria.

Il bilancio degli esiti positivi al tampone non risparmia nessuno e, notizia di ieri, anche il capitano della Nazionale italiana e leader del Fenerbahce Gigi Datome è risultato positivo al coronavirus.