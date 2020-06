Basket A2 maschile – Stings, i tifosi danno il benvenuto a Di Paolantonio

MANTOVA Dopo aver salutato sabato Stings, città e tifosi, ieri è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio in serie A1, da parte della Happy Casa Brindisi, di Riccardo Visconti. Anche la Fortitudo si era interessata al 21enne biancorosso, miglior U22 nell’ultima stagione in A2 (10,9 punti e 3,5 rimbalzi di media). Lo stesso passaggio dell’ex capitano Riccardo Moraschini nel 2018: da Mantova a Brindisi. Intanto i tifosi biancorossi, i Sota Chi Toca, hanno dato ieri il loro personale benvenuto al nuovo tecnico Emanuele Di Paolantonio con uno striscione appeso davanti alla Grana Padano Arena. Per le conferme, dopo quella di capitan Mario Ghersetti, la dirigenza deve valutare le posizioni della guardia Matteo Ferrara e del centro Luca Infante. Ferrara, con gli Stings da tre anni, ha un contratto e la società cerca di trattenerlo. Infante ha già salutato Reggio Emilia, da cui era arrivato in prestito a Mantova negli ultimi mesi prima dello stop forzato del campionato. Ha un 1+1 con gli Stings ma deve parlare con la società. Il play Lorenzo Maspero è in scadenza e nelle scorse settimane vi era stato un interessamento di Tortona. Anche le ali Giovanni Poggi e Tommaso Raspino sono in scadenza, mentre il guardia-ala Alvise Sarto ha il contratto. Molto difficile possa restare il play Usa Rotnei Clarke, corteggiato da molte squadre. Era nel mirino di Scafati dell’ex coach biancorosso Alex Finelli.