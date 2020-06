Basket A2 maschile – Visconti ai saluti: “Grazie Stings per aver creduto in me”

MANTOVA Dopo due stagioni si chiude l’avventura di Riccardo Visconti in maglia Stings. Ieri la guardia classe 1998, sotto contratto con la Reyer Venezia sino al 2021 e in prestito a Mantova, sul suo profilo Facebook ha salutato e ringraziato città, tifosi, società e compagni. Si è confermato uno dei più forti U22 di serie A2 e soprattutto nell’ultima stagione (10,9 punti e 3,5 rimbalzi di media) con coach Finelli ha fatto il salto di qualità. Già era stato difficile trattenerlo l’anno scorso; adesso, con diverse squadre che lo hanno cercato, ha l’occasione di tornare in serie A dove aveva esordito giovanissimo con Venezia. Tra i primi club interessati la Fortitudo Bologna, ma pare diretto a Brindisi. Il saluto di Riccardo: «Cara Mantova dopo due anni è arrivato a malincuore il momento dei saluti .. Grazie a tutti i tifosi che hanno festeggiato e gioito con me sotto la curva, a coloro che si sono scatenati dopo qualche mia esultanza caricandomi ancora di più e a coloro che mi hanno sostenuto quando ho sbagliato e avevo bisogno di una spinta in più. Quindi grazie tifosi, grazie davvero mi avete dato un immenso calore. Grazie ai miei compagni, con cui ne ho combinate di tutti i colori, soprattutto ci siamo divertiti come matti faticando insieme, grazie per le mille risate, i mille momenti in cui mi sono sentito a casa, come se foste la mia famiglia. Grazie a chi mi ha scelto e lanciato e grazie a chi mi ha spinto e motivato senza “sconti” e senza “vis” a dare sempre di più. Grazie alla società per avermi dato l’opportunità di migliorare e arrivare a fare questo salto, ne sarò sicuramente grato. Grazie a tutte le persone che, al di là di tifosi o meno, hanno ricoperto un ruolo importante per me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e creduto in me. E infine cara Mantova vedrai che dopo questo momento di difficoltà ti riprenderai e splenderai ancora, i tuoi tifosi ti stanno aspettando con ansia. Grazie per tutto, è davvero difficile salutarti! Un abbraccio grande, come i tanti che ci siamo dati dopo grandi vittorie».

La società, dopo aver presentato il nuovo allenatore Emanuele Di Paolantonio e confermato capitan Mario Ghersetti, sta valutando Matteo Ferrara: potrebbe rimanere anche lui. Luca Infante ha un 1+1 e, arrivato in prestito da Reggio (serie A), non rientra più nei piani del club emiliano. Anche lui è da valutare. Sarto ha il contratto, poi Poggi, Maspero e Raspino sono in scadenza. Per gli americani il ds Gabriele Casalvieri si muove per un esterno e un lungo, ma l’intenzione ora, come ha detto venerdì in conferenza, è prima di tutto scegliere gli italiani e mantenere una squadra equilibrata: «Gli americani sono l’ultimo problema». Intanto l’ex Luca Vencato è stato ufficialmente confermato a Ferrara.