Basket C Silver – La Jb Curtatone ha chiuso l’anno col botto. Bortesi: “Andata ok”

Curtatone La Tea Junior Curtatone ha scelto il modo migliore per chiudere l’anno regalandosi una bella vittoria (86-85) a Soresina sulla Gilbertina. Il regalo, per la verità, la Jbc l’ha fatto pure al San Pio X, che si è così liberato della compagnia dei cremonesi e ha girato la boa di metà campionato in prima posizione solitaria a quota 24. Il Curtatone, dal canto suo, ha chiuso l’andata al quinto posto con 14 punti (7 vinte e 6 perse) nel girone Rosso. E alla ripresa del campionato, domenica 15 gennaio, ospiterà alla Tea Arena l’Excelsior Bergamo che ha già sconfitto nettamente all’andata (78-54). Nel bilancio di questa prima metà di stagione della Jbc c’è anche l’uscita di scena dalla Coppa Lombardia per mano del Gussago ai 32esimi. Luci e ombre, quindi, per il quintetto guidato da coach Alberto Bortesi, che solo a tratti è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, come appunto nell’ultima gara a Soresina. «Dobbiamo raggiungere i nostri due obiettivi stagionali – afferma il tecnico della Jbc – ovvero mantenere la categoria anche nella nuova composizione dei campionati prevista per la prossima stagione; e proseguire nella crescita del gruppo, mediamente uno dei più giovani di tutta la C Silver in Lombardia».