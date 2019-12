Basket C Silver – Negrini per l’impresa, sabato Jbc-Progesa

Mantova La Negrini Quistello inaugura stasera la 13ª giornata di campionato, ospitando la capolista Persico Seriana (ore 21.30, arbitri Cassago di Bovezzo e Fusardi di Roncadelle). Il successo nel derby col San Pio X ha caricato l’ambiente. «Affrontiamo una squadra fortissima, con giocatori di categoria superiore – dice coach Gabrielli – motivo in più per dare il meglio».

Domani al PalaBoschetto (ore 18.30, Abdullaye e Amighetti di Brescia) derby fra Curtatone e Progesa, divise in classifica da due punti. Diretta Facebook su Spicchi Mantovani. «Speriamo sia un bel match – afferma il patron della Jbc, Claudio Visentini – cercheremo di vincere o almeno di fare bella figura». «Dobbiamo vincere per rifarci dalla sconfitta con Quistello» replica, dalla sponda San Pio X, coach Zecchini.

Prima della gara, Festa di Natale del settore minibasket Jbc (dalle ore 15), con ospite d’onore Antonello Riva, campione leggendario e recordman di punti segnati in serie A.

Sempre domani, a Casalmoro (20.45, Toffali di Villasanta e Lanzani di Venegono), i Lions Asola affrontano il Verolanuova. «La vittoria a Manerbio ha interrotto la serie di quattro sconfitte di fila – ricorda il dirigente Cluadio Cremoni – cerchiamo di darle un seguito». Out Castoldi e Mason, in dubbio Gori e Pilati.

Domenica toccherà all’Almac Viadana, impegnata a Castelnovo di Sotto contro l’altra capolista Ospitaletto (ore 18, Cazzaniga di Biassono e La Grotta di Monza). «Altra sfida tostissima – osserva il presidente Massimo Pizzetti – cercheremo di rendergli la vita dura». Assente Lucchini.

Su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio per Alessio Allegri, giocatore del Garbagnate deceduto in seguito a un arresto cardiaco durante l’ultimo match.