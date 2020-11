Basket C Silver – Tusa: “Per i miei Lions allenamenti singoli a casa”

ASOLA Come si regola Alessandro Tusa, coach dei Lions Asola, dopo la decisione da parte dal Comitato regionale di rinviare a gennaio l’inizio del campionato? «Abbiamo dato agli atleti un programma di allenamenti a livello singolo – spiega il tecnico -, che mi auguro venga seguito e messo in pratica da tutti in maniera scrupolosa. Si tratta di allenamenti a livello fisico importanti. In termini di lavoro, il rinvio a gennaio dell’inizio del campionato non è che cambi più di tanto per quanto ci riguarda. E’ importante sin da ora avere le idee chiare su quando potremo riprendere la preparazione e che tipo di lavoro dovremo svolgere. Visto e considerato infine che in origine il nostro girone A di C Silver era composto di otto squadre, e fra andata e ritorno erano previsti quattordici turni, ritengo che anche iniziando in ritardo il torneo, il programma potrebbe essere benissimo confermato, anche se ovviamente in tempi ristretti».