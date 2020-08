Basket Prima Div. m – Abc Virtus, Caravati nuovo dirigente

MANTOVA La società Abc Virtus Mantova arricchisce la sua compagine dirigenziale ed è onorata di avere tra le sue fila Renato Caravati, volto notissimo nella pallacanestro mantovana. Per costruire una squadra che possa puntare ai vertici, serve anche uno staff dirigenziale compatto e di assoluto livello. Caravati va quindi a rinforzare un gruppo, presieduto da Simone Arru, a cui la sua esperienza sarà utilissima. «Sono contento e orgoglioso della chiamata – spiega Caravati – il progetto è davvero stimolante. Sarò dirigente responsabile, con un ruolo attivo e importante. Cercheremo di allestire una Under 18 di buon livello, in un progetto chiaramente a largo raggio in cui la prima squadra può dare un’opportunità senior importante a tanti ragazzi. Sarà una Prima Divisione con forti collegamenti con l’Under 18. Senza contare che il progetto della società è dare la possibilità a molti giovani di guardare in un futuro prossimo anche entrare tra i “big”. I ragazzi devono essere motivati e stimolati. Dobbiamo anche far capire loro che per crescere e migliorare è necessario fare dei sacrifici. Senza quelli non si va avanti. Non si devono abbattere quando le cose non vanno bene, ma lottare sempre con impegno. Abbiamo incontrato diversi atleti, stiamo cercando di formare un grande gruppo».