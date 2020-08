Lavori alla ciclabile di Goito: “Il termine è per fine ottobre, nessun ritardo”

GOITO – «Nessun ritardo sul crono programma, stiamo monitorando con grande attenzione l’evoluzione della situazione. Inoltre abbiamo ben presente il dato che per realizzare un intervento di queste proporzioni qualche disagio il cittadino è costretto a sopportarlo».

Non si fa certo attendere la risposta del vicesindaco di Goito, Paolo Boccola , alle critiche mosse dal consigliere d’opposizione, Mario Cancellieri , rispetto allo stop dei lavori del cantiere relativo alla riqualificazione e ammodernamento della ciclopedonale che collega Goito a Marsiletti. «Ritengo opportuno sottolineare – spiega Boccola – che non siamo affatto assenti dinanzi alla situazione sottolineata da Cancellieri. Stiamo, infatti, monitorando passo dopo passo l’evoluzione dei lavori ben sapendo che quando si affidano ad una ditta viene redatto un cronoprologo che stabilisce la data dell’avvio e quella della consegna dell’opera completata. Noi ci atteniamo a quanto stabilito, quindi, dalle norme senza per questo lasciar correre. Sappiamo benissimo che qualora esistessero dei ritardi alla fine dei lavori disponiamo della possibilità di attribuire delle sanzioni alla ditta che si è aggiudicata l’appalto. Mi sembra corretto poi – prosegue il vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici – evidenziare come nella fase iniziale dei lavori si è verificata la concomitanza, nella stessa area, dell’intervento della Citelum per quel che concerne la sistemazione della rete dell’illuminazione pubblica. La fine dei lavori dovrebbe avvenire a fine ottobre e solo allora potremo comprendere se l’intervento è stato all’interno del cronoprogrammo oppure se vi saranno degli sforamenti e di conseguenza di un intervento sanzionatorio. Intervento che ovviamente confidiamo di non adottare perché la ciclopedonale sarà completata e operativa. «Per i temi sicurezza e disagi ai nostri cittadini – ricorda Boccola – chiediamo di portar pazienza. A conti fatti crediamo che si più importante disporre di una ciclopedonale riqualificata rispetto a quella precedente. Nulla da puntualizzare sul versante economico; abbiamo stilato un bando nel pieno rispetto delle normative esistenti e per questo intendiamo rispettarlo»