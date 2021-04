Verso l’aprile più freddo degli ultimi trent’anni?

MANTOVA Attesa da giorni, finalmente la pioggia è arrivata. Il nord Italia è stato investito ieri dalla prima, vera perturbazione da oltre due mesi. Un primo fronte perturbato ha scaricato sulla città circa 20 millimetri di pioggia.

Il maltempo ha concesso poi una tregua, ma nelle prossime ore transiterà un altro fronte perturbato, stavolta a carattere più freddo rispetto al precedente. È pronto a coinvolgere buona parte dell’area padana producendo un nuovo peggioramento che dal primo pomeriggio di porterà nuova pioggia fino alla prossima notte. Non sono da escludere locali fenomeni a carattere temporalesco per l’ingresso di aria più fredda in quota. Nuovi accumuli si aggiungeranno quindi a quelli di ieri, per un totale che domani potrebbe il bottino del peggioramento vicino ai 40 millimetri, più della metà della pioggia che aprile riceve mediamente.

La pioggia è stata quanto mai benvenuta. Fino a sabato su Mantova non pioveva praticamente dallo scorso 9 febbraio, fatto che aveva prodotto un deficit pluviometrico vicino al 40%. Con la pioggia delle ultime ore l’accumulo annuo si porterà vicino ai 140 millimetri, molto più vicino quindi ai 170 della media.

Da domani il tempo migliorerà lentamente. Già dalla mattinata potrebbe affacciarsi qualche schiarita in grado di assicurare un po’ di riscaldamento. Dai 12/13 gradi previsti oggi il termometro si porterà vicino ai 15° nel pomeriggio di domani. Si affacceranno tuttavia correnti orientali piuttosto fredde che nella notte su mercoledì porteranno un nuovo, sensibile calo termico.

Al momento non sono previste gelate, ma è molto probabile che mercoledì mattina qualche zona si avvicini pericolosamente allo zero. Il sole previsto poi durante il giorno porterà tuttavia un certo tepore con valori termici sui 14/15°, comunque tre in meno rispetto alla media di metà aprile. Giovedì le temperature non aumenteranno più di tanto per la persistenza di correnti orientali che molleranno la presa solo nel prossimo fine settimana. In più avremo qualche nube in più rispetto al giorno precedente. Solo allora avremo temperature più in linea con i valori stagionali, ma non aspettiamoci a breve il clima quasi estivo di dieci giorni fa. È anzi probabile un mese di aprile tra i più freddi degli ultimi trent’anni. Forse il più freddo.

Negli ultimi trent’anni, al contrario, aprile è stato spesso più caldo del normale. Il primato mensile è saldamente ancorato ai 32 gradi del 9 aprile 2011, una temperatura pienamente estiva raggiunta grazie al vento di foehn. Sempre in quel mese fu registrata una serie di giornate soleggiate e calde mai osservata in passato per così lungo tempo in questo periodo: tra il 5 e il 13 del mese ci furono ben sei giornate consecutive con temperature massime oltre i 25 gradi, addirittura tre, una dopo l’altra, con massime oltre i 28°. Temperature molto elevate sono state rilevate anche nella seconda metà dell’aprile del 2018 (sette giornate consecutive oltre i 27° con un picco a 28°), mentre in quello del 2012 e del 2007 la massima ha di poco superato i 29°, come in piena estate.

Alessandro Azzoni