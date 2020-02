MARCARIA Un 40enne di origine marocchina è stato denunciato dai Carabiniri per il furto di materiale elettrico all’interno della discarica di San Michele in Bosco. Sabato sera, infatti, l’uomo è stato sorpreso dagli addetti mentre si trovava all’interno della discarica. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre si stava allontanando in auto a bordo della quale sono stati rinvenuti 2 televisori, un robot da cucina e un ferro da stiro.