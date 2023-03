Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura cerca punti play off a Udine

San Giorgio Archiviata la sconfitta contro Ponzano, il MantovAgricoltura è pronto per il prossimo impegno in terra friulana contro la WomenAPU Delser Crich Udine (ore 19), al locale palazzetto ‘Benedetti’. Udine, nelle ultime 9 gare, ha un bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte. Tra queste i successi con Castelnuovo Scrivia e Logiman Broni; al contrario, alcune sconfitte sono scaturite su campi di formazioni più in basso in classifica rispetto a Udine (attualmente al quarto posto), ma che hanno dimostrato di essere ostiche come Carugate, Ponzano e Alperia Bolzano. Dal canto suo San Giorgio dovrà utilizzare tutte le armi a propria disposizione nel tentativo di mettere il bastone tra le ruote alla formazione di Riga: una vittoria significherebbe rimanere attaccati alla chance di ritornare al quinto posto, qualora Broni e Treviso dovessero perdere i rispettivi match con Alperia e Castelnuovo, grazie agli scontri diretti favorevoli proprio con queste ultime. «Contro Ponzano abbiamo perso due punti importanti – afferma la guardia Sofia Bottazzi – Mancano solo cinque partite alla chiusura della regular season ed è ancora tutto da definire, ma il gruppo è unito e concentrato verso l’obiettivo play off. Altre squadre vicino a noi sono in lotta per scalare la classifica, perciò sarà determinante aumentare il livello di aggressività e concretezza già da sabato sul campo di Udine». E sarà proprio il parquet di Udine il banco di prova per MantovAgricoltura: «Loro sono reduci da due vittorie consecutive. Noi in una zona delicata della classifica. La lotta è ancora lunga, ma abbiamo le carte in regola per i play off». La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale della Libertas Udine a partire da poco prima della palla a due.