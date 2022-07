Calcio Terza Cat. – L’Atletico Castiglione punta già in alto

Castiglione Giocherà il sabato sera e avrà un settore giovanile ad hoc, in grado di tenere a Castiglione più risorse calcistiche possibili. Questa la mission dell’Atletico Castiglione, affidato a mister Luca Vaccari e che punta subito a essere protagonista nel campionato di Terza Categoria, con l’ambizione di scalare al più presto i livelli calcistici. Un sodalizio legato a doppio filo con la “società madre” di Eccellenza: fungerà da vivaio e anche da palcoscenico per i giocatori della zona che per un motivo o per l’altro non hanno trovato sbocchi nelle categorie più blasonate. L’Atletico avrà una Juniores provinciale indipendente e con ogni probabilità l’intera filiera agonistica. Presentato ieri lo staff: il presidente sarà Samuel Perani, il vice Andrea Bettari (anche giocatore), mentre Nicola Giacomini sarà il mister in seconda al fianco di Vaccari e Mauro Perani il team manager. La rosa da affidare a Vaccari è ancora “under construction” ma ci sono già nomi importanti: Andrea Bettari, Elia Perani, Mattia Perez scendono dalla prima squadra, dalla Juniores ecco Bertagna e Laudini, dalla Feralpi Nicolò Zanardini, tornano dai prestiti Glauco Cavicchioli dalla Medolese e Rastelli dal Guidizzolo. A completare il gruppo ci saranno anche Matallo (fratello dell’esterno della prima squadra), Perdeda e Negro.