Basket serie A2 f – MantovAgricoltura riceve il fanalino Torino

SAN GIORGIO Dopo la sosta natalizia e la trasferta a Carugate, da cui MantovAgricoltura è uscita vincitrice, è tempo di ritornare a giocare in casa per la formazione di coach Stefano Purrone. Questa sera alle 20.30 le sangiorgine accoglieranno al PalaSguaitzer il Torino Teen Basket, neo-promossa nel campionato di Serie A2. Con la gara contro Torino si chiude il girone d’andata, sebbene per le mantovane ci sia una gara da recuperare contro BT Crema (mercoledì 19). Attualmente MantovAgricoltura, anche grazie alla vittoria della scorsa giornata, ha blindato l’ottavo posto, l’ultimo per accedere ai playoff. Per consolidare sempre di più la posizione e presentarsi nella seconda trance del campionato nel miglior modo possibile, una vittoria sarebbe davvero importantissima. Per quanto riguarda le avversarie, le piemontesi sono il fanalino di coda del campionato con nessuna vittoria all’attivo, ma tra le file vantano giocatrici di tutto rispetto come Kraujunaite in cabina di regia e Giauro, oltre ad un manipolo di giovani talentuose che sono state le artefici del passaggio di Torino dalla C fino alla Serie A2.

Proprio parlando di giovani, la settimana scorsa per le virgiliane, oltre alla soddisfazione della vittoria, vi è stata anche quella del debutto di due giovanissime del vivaio, ossia Francesca Buelloni e Diarra Ndyaie Mame (quest’ultima ha segnato anche i suoi primi 2 punti); oltre a loro, spazio anche per un’altra “piccola grande” veterana, Matilde Errera. Proprio Errera ha commentato la partita giocata contro Carugate: «Abbiamo fatto una buona prestazione nell’ultima partito e credo che sia emerso il nostro punto di forza maggiore: la forza della squadra e del gruppo. Abbiamo fatto girare la palla trovando soluzioni di assist importanti per la realizzazione e, al tempo stesso, dalla panchina abbiamo dato il nostro supporto alle titolari sia a livello tecnico che emotivo». La gara contro Torino, nonostante la posizione delle avversarie, non è da sottovalutare: «Dovremo dare ancora di più per imporre il nostro gioco e provare a prendere le redini della gara. Dovremo far capire da subito l’importanza che diamo alla partita e non prenderla sotto gamba». Per Matilde, in prima squadra come giovane da diversi anni, l’esperienza è sempre fruttuosa e stimolante: «Essere in prima squadra, per me, è un’onore e ne sono molto entusiasta. Le compagne sono importantissime tanto in campo quanto fuori e data la loro esperienza posso solo che imparare ogni giorno qualcosa in più nel rettangolo di gioco e nella vita al di fuori. Sono delle atlete e delle ragazze meravigliose. Sento che lo staff conta su di me e sento la responsabilità di non deluderli e anzi, voglio essere sempre d’aiuto dando il mio meglio». Nell’esordio di Buelloni e Ndyaie era presente anche Errera: «Sabato sono stata contentissima ed emozionata a mia volta per l’esordio delle mie compagne Under. Se lo sono meritate, perché ultimamente sono delle figure importanti negli allenamenti per preparare le partite. Anche per loro è stata una grande conquista questo esordio e spero che possano vivere altrettante emozioni come quella di sabato». Come sempre per accedere alla struttura sarà indispensabile il Green pass rafforzato. Durante tutta la durata della partita sarà necessario indossare correttamente la mascherina. La gara sarà inoltre trasmessa sul canale YouTube societario a partire da pochi minuti prima della palla a due.