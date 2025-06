Rubano superalcolici e prodotti per l’igiene da Rossetto: coppia denunciata

MARMIROLO Pensavano di non dare all’occhio essendo una coppia. Lui 59nne e lei 54. Si sono presentati con una borsa termica presso i supermercati Rossetto di Marmirolo, occultando nella borsa termica bottiglie di superalcolici e prodotti per l’igiene personale per un valore di 100 euro. Al momento del pagamento alla cassa, però, la coppia non ha minimamente pensato di aprire la borsa frigo e pagare i prodotti custoditi. È stata così chiamata una pattuglia dei Carabinieri di Porto Mantovano, che ha proceduto ad identificare la coppia, denunciarla per furto aggravato in concorso e restituire i prodotti al supermercato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.