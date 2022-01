Basket Serie a2 maschile – Tamponi negativi: Stings al lavoro al gran completo

MANTOVA Buone notizie per gli Stings: i test molecolari effettuati venerdì agli ultimi tre atleti ancora positivi hanno dato esito negativo. Sono stati quindi reinseriti nel programma di lavoro e la squadra è tornata ad allenarsi al completo ieri pomeriggio al PalaSguaitzer agli ordini del nuovo coach Giorgio Valli (nella foto). Una seduta di allenamento è prevista anche questa mattina. Il tecnico modenese avrà dunque una settimana di tempo per preparare al meglio la sfida dell’ultima di andata contro Pistoia in programma domenica prossima alla Grana Padano Arena, nella quale la Staff dovrà fare il possibile per interrompere la serie negativa di otto sconfitte di fila.