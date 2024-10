Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, chi ti ferma più? Logallo: “Testa bassa e umiltà”

SAN GIORGIO BIGARELLO Una partenza così, neanche nel più dolce dei sogni. In casa MantovAgricoltura si stropicciano gli occhi, eppure è tutto vero: tre vittorie nelle prime tre partite. Un avvio al di sopra di ogni più rosea aspettativa, che alza l’asticella delle ambizioni delle biancorosse. Llorente e compagne hanno battuto Roseto alla prima giornata, per poi ripetersi sul parquet di Rovigo alla seconda e al PalaSguaitzer con l’Umbertide alla terza.

Ora il calendario offre la possibilità di prolungare la serie positiva. Sabato infatti è in programma la seconda gara consecutiva al PalaSguaitzer (ore 19.30). San Giorgio ospita la Martina Treviso, che in classifica conta 4 punti. Le venete, dopo la sconfitta all’esordio con Udine, si sono rifatte battendo Vigarano e Rovigo. Dunque, se da un lato il fattore ambientale potrebbe costituire un vantaggio per le sangiorgine, dall’altro non va sottovalutato lo stato di forma di Treviso, che sbarcherà al PalaSguaitzer fiutando il colpaccio.

«I nostri prossimi avversari – afferma il coach di San Giorgio Lorenzo Logallo – hanno varato un roster di qualità che punta alle prime posizioni. Per noi sarà un banco di prova importante, che affronteremo con qualche certezza in più. Le tre vittorie sin qui centrate sono meritate. I nostri 6 punti sono un bottino pesante. Dobbiamo considerare che il nostro è un buon organico, ma Mantova non è una “piazza storica”, nonostante disputi da qualche anno la Serie A2». Da qui il consiglio del coach di mantenere i piedi per terra e, soprattutto, di non perdere l’atteggiamento mostrato fin qui: «Dobbiamo pensare a noi – conclude Logallo – . Scendere in campo umili, a testa bassa. Ed essere costanti per continuare a percorrere questa strada. Vale per tutte le gare che affronteremo, a cominciare da quella di sabato con Treviso. Senza la massima concentrazione non si ottengono i risultati».

Intanto la società celebra Marida Orazzo, che contro Umbertide ha raggiunto quoat 200 presenze in Serie A2. “Un grandissimo traguardo – si legge sulla pagina fb del club – e noi non possiamo altro che augurarle (e augurarci) di poter festeggiarne altrettante… Congratulazioni, Marì!”.