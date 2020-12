Brunch digitali, successo del format oggi alla 40ª puntata

MANTOVA – Se ci avessero detto che avremmo fatto 40 puntate, li avremmo presi per matti” dichiarano Giacomo Cecchin (Apindustria) e Carloalberto Baroni (Powerapp) ideatori e conduttori dei Brunch digitali, un format partito prima del covid e che continuerà anche quando l’emergenza sarà finita.

“L’idea nasce dalla voglia di regalare stimoli e spunti su come sviluppare il proprio business utilizzando il digitale” racconta Baroni, azienda associata Apindustria”. La prima puntata è andata in onda giovedì 27 febbraio. Il format prevede un’ora di diretta su youtube e facebook strutturata secondo uno schema 3,2,1 ovvero 30’ sull’argomento della puntata, 20’ di case history d’eccellenza e 10’ finali dedicati alle domande.

“Il punto di forza dei Brunch digitali è che ci divertiamo anche noi mentre li facciamo e questo il pubblico lo percepisce” aggiunge Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione di Apindustria Confimi Mantova”. La 40esima puntata ha previsto anche una “verifica di apprendimento” che ha coinvolto tutti gli spettatori tramite una app che ha fatto giocare i partecipanti mettendoli in competizione tra loro.

La prossima puntata andrà in onda giovedì alle 13. Chi volesse seguire il Brunch Digitale può scrivere a formazione@api.mn.it, collegarsi al canale youtube di Apindustria o sul gruppo Facebook dei Brunch Digitali.