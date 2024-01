Calcio Seconda Categoria – Ferretti carica il Curtatone: “Noi più forti con Maccari e Albertini”

CURTATONE Il Curtatone prepara il suo 2024 perché sia l’anno del riscatto, soprattutto dopo la retrocessione in Seconda. I rossoblù non si sono persi d’animo ed hanno dettato subito legge, chiudendo al comando l’andata: «I primi mesi ci dicono che siamo concreti e forti – dice patron Paolo Ferretti -, ma soprattutto siamo dove speravamo di essere. E’ stata allestita una squadra solida, sono contento di come stiano andando le cose. Però è adesso che inizia il vero campionato. All’inizio sapevamo che tutti ci davano per favoriti, gara dopo gara abbiamo capito quali sono le serie antagoniste. Sarà basilare ripartire bene per cercare di sfruttare al meglio gli scontri diretti che si giocheranno nelle prime giornate. Riprenderemo gli allenamenti domani, dopo una settimana di libertà». Domenica 14 ci sarà la prima di ritorno, con la Medolese: «Penso sempre – dice – che dobbiamo essere consci della nostra forza, ma rispettosi dell’avversario. Non è mai facile vincere un campionato anche perché tutti ti affrontano con il coltello tra i denti, soprattutto se sei primo». «Voglio ringraziare anche il Comune – ha poi concluso – per il sintetico donatoci. Ha aumentato il valore della struttura sportiva e della nostra società. Sul mercato, è uscito inaspettatamente Boukaroua e dico così perché puntavamo su di lui, però siamo ben contenti di aver acquistato Maccari e Albertini, due giovani grande affidamento».