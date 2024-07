50esimo Incontro Nazionale dei Madonnari: i componenti delle tre giurie

CURTATONE Saranno 135 gli artisti del gessetto che lavoreranno dal mattino del 14 al tramonto del 15 agosto sul sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie, in occasione del 50esimo Incontro Nazionale di Madonnari di Grazie di Curtatone, realizzando opere ispirate ai versi della Divina Commedia.

Lo spazio sarà eccezionalmente suddiviso in tre settori corrispondenti alle cantiche dell’opera di Dante (Inferno, Purgatorio e Paradiso) e, per la prima volta, i concorsi saranno tre in uno: per ognuna delle cantiche una diversa giuria decreterà i vincitori delle tre categorie (Madonnari semplici, Madonnari qualificati e Maestri Madonnari).

“E’ un onore annunciare i nomi di una giuria di grande valore per questa edizione speciale dell’Incontro Nazionale dei Madonnari. L’arte, la cultura, il la spiritualità, il territorio e l’internazionalità sono ben rappresentati da figure di alto profilo che avremo il piacere di avere con noi a Grazie il 14 e 15 agosto per ammirare e giudicare le opere di questi artisti straordinari”, sottolinea Federico Longhi, Vicesindaco della Città di Curtatone.

Paradiso

Dr. Luciano Ghelfi – presidente della giuria Paradiso e giornalista Tg2

Dr.ssa Rosy Loyola – coordinatrice Festival Bella Via di Monterrey (Messico)

Mons. Giancarlo Manzoli – Rettore della Basilica di Santa Barbara e Direttore emerito dell’ufficio diocesano beni culturali

Dr. Stefano Lorelli – giornalista RAI TGR Lombardia

Carlo Beduschi – presidente del Centro Italiano Madonnari, membro del tavolo tecnico organizzativo del 50° Incontro Nazionale dei Madonnari, già Sindaco di Curtatone e già presidente del Parco del Mincio

Dr.ssa Maria Sessa – organizzatrice del concorso internazionale Madonnari di Nocera Superiore

Prof. Fraccari Claudio – presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Mantova e già docente di materie letterarie e di storia dell’arte

Purgatorio

Dr. Stefano Scansani – presidente della giuria Purgatorio, giornalista, già direttore della Gazzetta di Reggio Emilia e La Nuova Ferrara e in precedenza caporedattore e caposervizio delle pagine culturali della Gazzetta di Mantova

Mons. Tiziano Ghirelli – protonotaio apostolico, canonico della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano

Denise Kowal – organizzatrice Sarasota Chalk Festival (Florida)

Sig. Fausto Salomoni – pittore e scrittore, già Madonnaro

Dr.ssa Elena Danieli – dipendente dell’Ufficio Cultura del Comune di Curtatone, guida turistica di Mantova e provincia

Dr. Morari Augusto – professore emerito, restauratore, pittore e critico d’arte

Sig. Gennaro Troia – fondatore e presidente della scuola napoletana dei Madonnari e cofondatore del concorso internazionale dei Madonnari della Città di Taurianova di Reggio Calabria

Inferno

Dr. Fabrizio Binacchi – presidente della giuria Inferno e giornalista RAI

Dr.ssa Paola Artoni – storica d’arte, membro del tavolo tecnico organizzativo del 50° incontro nazionale dei Madonnari, già presidente del Centro Italiano Madonnari e già direttrice del Museo dei Madonnari di Grazie di Curtatone

Cav. Attilio Gelati – maestro artigiano e decoratore, responsabile della Bottega Scuola Artigiana di Decorazione di Mantova

Don Stefano Savoia – direttore ufficio beni culturali della Diocesi di Mantova

Dr. Italo Scaietta – presidente del World Federation of Friends of Museums, presidente della federazione italiana delle Associazioni Amici dei Musei, presidente Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, presidente fondazione Virgilio di Borgo Virgilio (MN), presidente del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova, conservatore del Museo di Palazzo d’Arco di Mantova e membro del tavolo tecnico organizzativo del 50° incontro nazionale dei Madonnari

Padre Orazio Anselmi – missionario della Consolata e rettore del Santuario della Maria delle Grazie di Villanova d’Asti

Dr.ssa Simona Gavioli – critica d’arte e curatrice