Basket Serie A2 maschile – Staff, test a Orzinuovi con vista Pistoia

MANTOVA La Staff gioca stasera l’ultima amichevole prima del ritorno in campo domenica in campionato con Pistoia. I biancorossi sfidano a Orzinuovi (ore 17.30) l’Agribertocchi, team che dopo la retrocessione è ripartito dalla serie B (milita nel girone B e domenica ospita Capo d’Orlando, altro team sceso dall’A2). Si tratta di un test molto importante perché non solo sostituisce una seduta di allenamento in palestra, bensì costituisce una sorta di prova generale per il ritorno in campo domenica a in Toscana, dopo una doppia sosta forzata a causa della Grana Padano Arena occupata da eventi non sportivi. Attenzione alla Giorgio Tesi Group, squadra di livello, reduce dal successo colto a Lecce sul Nardò dell’ex coach Stings Gennaro Di Carlo e che ha da poco inserito nel suo roster il secondo straniero, Zack Copeland , già a segno subito al debuttato a Lecce. Il tecnico Giorgio Valli guarda già a domenica: «Una compagine ostica e fisica quella che affrontiamo. Un gruppo coeso che gioca insieme da un bel po’. Noi ci siamo allenati con tanto impegno, anche se rimanere inattivi nel fine settimana non è positivo, però devo fare i complimenti ai ragazzi che si sono sempre impegnati con alta professionalità. Ho a disposizione un gruppo unito e compatto. Ci attende un mese di Novembre molto intenso, come numero di partite, ma siamo pronti. Ora ben venga questo test contro Orzinuovi, occasione per tenere in palla la squadra e prepararci per Pistoia». Il tecnico Valli dovrebbe dare spazio al play Palermo, reduce da infortunio, e che ha ripreso ad allenarsi da poco: dovrebbe giocare una decina di minuti. Ancora fermo invece Guerrieri. Tutti gli altri invece sono a disposizione. Intanto ricordiamo che le gare casalinghe saltate le scorse settimane saranno recuperate mercoledì 16 (con Chieti) e mercoledì 30 (con San Severo). Un tour de force attende la Staff: sarà in campo per 8 match nello spazio di 29 giorni, con 5 incontri casalinghi e 3 trasferte (Pistoia, Rimini e Chiusi). Tornando a Pistoia, la squadra toscana è in vetta a quota 10 assieme a Forlì, ma ha giocato una gara in più: 5 centri quindi su 6 gare e solo un ko, proprio con la capolista romagnola. E’ reduce da tre vittorie in 8 giorni e punta ad arrivare al giro di boa di metà andata con il motore a mille, per poter giocare con più tranquillità le gare fino a Natale.