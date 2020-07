Basket Serie A2 maschile – Stings, ora è ufficiale: preso l’americano James

MANTOVA Era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: lo statunitense Christian James è un nuovo giocatore degli Stings di coach Di Paoloantonio. Nato a Houston, in Texas, il 23 ottobre 1996, Christian è una guardia di 193 cm. che nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Agrigento nel girone Ovest di A2, allenato da Devis Cagnardi (che sembrava in procinto di allenare gli Stings, prima che la scelta cadesse sul tecnico abruzzese).

James, dopo aver giocato per la Bellaire High School, inizia la propria carriera universitaria con la rinomata University of Oklahoma dal 2015 al 2019. Con i “Sooner” chiude la propria stagione da senior 18/19 con 14.6 punti, 6.2 rimbalzi, 1.9 assist e 1.2 recuperi di media a partita in 33.1 minuti sul parquet. Nell’estate del 2019, dopo aver preso parte al Portsmouth Invitational Tournament, inizia la sua carriera professionale siglando un accordo con Agrigento.

La stagione 2019/20 in A2 con il club siciliano mette a referto una media di 17.4 punti, 4.8 rimbalzi, 2.2 assist e 1.3 recuperi ad allacciata di scarpe.

Soddisfazione per il nuovo colpo di mercato è stata espressa dal ds degli Stings Gabriele Casalvieri: «È stata una trattativa molto complessa – rivela il dirigente biancorosso – . Su James c’era tanto interesse, a dimistrazione del valore del giocatore. Abbiamo dovuto lavorarci curando aspetti e dettagli, ma alla fine siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Ora le nostre attenzioni sono concentrate sul secondo straniero. Non è una scelta semplice, cerchiamo un giocatore che abbia tutte le caratteristiche e che sia simile a Lawson. Ci stiamo guardando in giro, bisogna stare attenti a non sbagliare». In cima alla lista dei papabili ci sono sempre Deshawn Stephens (’89), in forza a Scafati, e Deshawn Sims (’88), reduce dall’esperienza a Casale Monferrato. Sims sembra il favorito.