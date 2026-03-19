Basket Serie B Interregionale – Boudet sprona l’Amica Chips: “Nessuna reverenza per la regina”

CURTATONE È tornato il sorriso in casa dell’Amica Chips. Merito della robusta e convincente vittoria (100-81) di domenica scorsa alla Tea Arena contro l’Olimpia Castel San Pietro. Una vittoria che ha confermato l’eccellente rendimento casalingo dei biancorossi: ora i successi nel proprio fortino sono saliti a 9 su 11 partite giocate. Con questo reisultato gli Stings hanno anche riscattato la sconfitta del match precedente a Trieste. In classifica l’Amica Chips occupa il quarto posto, a pari punti (26) con Monfalcone ma virtualmente in vantaggio visto che, a differenza dei friulani, ha già scontato il proprio turno di riposo.

Il calendario del girone Divisione A della Serie B Interregionale riserva domenica sera (ore 18, arbitri Gavagnin di Venezia e Tramontini di Treviso) un’altra gara casalinga. E non una qualsiasi. Alla Tea Arena sbarca infatti la capolista Ozzano, che conta ben 40 punti in classifica. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno ottenuto la loro 22esima vittoria frantumando 104-73 il 9 Care Romano. L’asticella si alza a livelli quasi proibitivi. Ma proprio perchè sulla carta hanno poco da perdere, i ragazzi di Pablo Romero puntano a sorprendere gli avversari, che già all’andata misero in difficoltà (Ozzano vinse 94-82).

Dice il capitano degli Stings Christian Boudet: «Dopo la sconfitta di Trieste, avevamo proprio bisogno di una vittoria come quella centrata contro Castel San Pietro. Ci serviva per riprendere slancio in classifica, ma soprattutto per il morale. La qualità della prestazione ha dato ulteriore lustro a questo successo. Ora ci attende la sfida contro la capolista. Sappiamo in partenza che si tratta di un impegno molto difficile, ma non per questo dobbiamo darci per vinti. Fondamentale sarà rispettare il nostro piano gara e il nostro Dna per tutta la durata della partita. Abbiamo le qualità per mettere i bastoni tra le ruote di Ozzano. Non dimentichiamoci poi che giochiamo in casa, e questo dovrebbe essere un incentivo in più per quanto ci riguarda». Boudet pensa positivo: «Deve essere così. Per noi si tratterà in ogni caso di un ottimo banco di prova in vista della altre partite che ci restano da qui a fine stagione. A cominciare da quella successiva, in casa della Gardonese».