Calcio Serie B – Mantova, le rivali per la salvezza giocano a “ciapanò”: ora la classifica sorride davvero

MANTOVA Meglio di così non poteva andare. Il 31esimo turno di campionato spalanca sorrisi luminosi in casa Mantova. I biancorossi hanno fatto in pieno il loro dovere battendo il Cesena, in una serata da mandare agli annali anche per la bella cornice pre-partita, con la riuscita passerella delle vecchie glorie dell’Acm. Le rivali per la salvezza hanno completato la festa, infilando un flop dietro l’altro. Martedì la Reggiana non è andata oltre lo 0-0 col Monza, risultato di per sè buonissimo vista la caratura dell’avversario, ma che ha lasciato i granata in zona retrocessione; Spezia ed Empoli si sono divise la posta in palio (i toscani hanno pareggiato al 96’ con un rigore molto contestato); il Padova ha perso a Venezia. Ieri il quadretto si è completato: il Bari è stato ribaltato dal Frosinone; l’Entella è stata stesa da un ammirevole Pescara, ormai ufficialmente rientrato nel gruppetto che lotterà per salvarsi; la Sampdoria è tornata ad arrancare, perdendo a Carrara. Morale della favola: il Mantova si ritrova con ben 8 squadre alle spalle. Vanta 3 punti di margine sulla zona play out e 4 sulla retrocessione. Potremmo aggiungere che i biancorossi distano appena 6 punti dai play off e chissà dove sarebbero se avessero vinto contro Carrarese ed Empoli, giusto per citare i due rimpianti più grossi dell’ultimo periodo.

Insomma, questo 31esimo turno ha assunto le sembianze di un autentico “spartiacque” per le sorti biancorosse. La battaglia è lungi dall’essere vinta: all’orizzone ci sono ancora 7 partite e mille ostacoli. Ma è fuor di dubbio che l’Acm si ritrovi ora in una condizione invidiabile. Padrona del proprio destino, e con un calendario per nulla malvagio. Può spaventare il match di sabato a Modena (senza i tifosi), ma Entella e Avellino sono attese al Martelli, intervallate dalla trasferta a La Spezia che si spera di poter affrontare con un buon vantaggio da gestire. Alla terzultima giornata la sfida per il momento indecifrabile col Sudtirol a Bolzano. Gli spauracchi sono collocati nelle ultime due giornate: il Monza al Martelli e per ultima la trasferta di Frosinone. Ma il Mantova ha la possibilità di arrivarci tranquillo, a prescindere dagli avversari e da quanto si dovranno giocare in chiave promozione/play off.