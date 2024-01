San Giorgio: via Matteotti verrà riqualificata, accolto invito dei residenti

SAN GIORGIO BIGARELLO Approvato dalla Giunta di San Giorgio Bigarello il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della parte terminale di via Matteotti, in località “Casette”, quella che s’interseca con via Brennero e poi continua fino a Villanova de Bellis. Lo scorso ottobre i residenti avevano inoltrato al Comune una specifica petizione, dove fra i vari punti veniva richiesto un intervento per il rifacimento del manto stradale. Richiesta giudicata «accoglibile» dall’amministrazione comunale. «Per quanto riguarda lo stato del tratto in questione, verificato l’effettivo ammaloramento, abbiamo trovato la copertura finanziaria per poter intervenire probabilmente già nella prossima primavera. Nell’ambito dell’ultima valutazione di bilancio – afferma il sindaco Beniamino Morselli – abbiamo recuperato da altri capitoli la somma di circa 70mila euro necessari per realizzare l’asfaltatura completa e tutti gli aggiustamenti connessi». Contestualmente verrà asfaltata la parte di banchina prospiciente la Ditta presente nel quartiere per ricavarne un parcheggio. Il tecnico incaricato ha già effettuato un accurato sopralluogo nel segmento indicato dalla stazione appaltante, rilevando dunque i tratti in forte stato di degrado e bisognosi di urgenti interventi. Il progetto in linea generale prevede la manutenzione straordinaria degli avvallamenti e il ripristino della planarità del manto viario. Nella fattispecie la manutenzione straordinaria prevede anche il rifacimento di parte della struttura del manto stradale, e questo si configura come un intervento sistematico per il ripristino delle caratteristiche meccaniche, di sicurezza e di durabilità degli strati che vanno a costituire l’intero pacchetto stradale. «Si tratta sostanzialmente di procedere al rifacimento totale dei tratti più degradati, intervenendo anche con fresature e risagome. Allo stesso tempo – informa il primo cittadino – sarà fornita e posata una nuova pensilina in via Virgilio ove presente una fermata del bus». Tale struttura, da tassellare a piano esistente, sarà in acciaio zincato e verniciato, con la parete di fondo e copertura in policarbonato alveolare.