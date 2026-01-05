Calcio Eccellenza – Secli: “Castellana, la vittoria sul Marmi di buon auspicio per un 2026 di riscatto”

CASTEL GOFFREDO Il 2026 si è aperto con un sorriso per la Castellana, che ha inaugurato il nuovo anno con un successo di misura in Coppa Mantova. Sabato pomeriggio, sul campo del “Don Aldo”, la formazione di Fabio Raineri ha superato 1-0 l’Union Team Marmirolo di Makris Petrozzi nell’ultimo impegno della terza fase. Una gara affrontata senza l’assillo del risultato, dal momento che entrambe le squadre erano già qualificate al turno successivo, ma interpretata con serietà e spirito competitivo dai biancazzurri, a conferma di una mentalità in crescita. A decidere l’incontro è stata, nella ripresa, la rete di Federico Secli, che ha capitalizzato una delle occasioni costruite dalla Castellana in un match equilibrato, giocato a ritmi discreti e con diverse rotazioni. Il gol dell’attaccante ha permesso ai castellani di chiudere la fase a gironi con un risultato positivo, utile soprattutto sul piano del morale in vista della ripresa del campionato.

Domenica prossima, infatti, si torna a fare sul serio con l’inizio del girone di ritorno nel girone C di Eccellenza. La Castellana sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Offanenghese, formazione che precede i mantovani di quattro lunghezze in classifica. All’andata, al “Don Aldo”, i ragazzi di Raineri riuscirono a imporsi 1-0, ma il confronto di ritorno si annuncia tutt’altro che semplice. Il 2025, infatti, per i biancazzurri si è chiuso in calando e, con un solo punto in cinque partite, la classifica si è fatta preoccupante, con un vantaggio di sole due lunghezze sulla zona play out, dopo che i goffredesi erano stati a lungo in zona play off, e avevano passato anche qualche giornata in testa alla graduatoria (che comunque resta molto corta).

A fare il punto è proprio Secli: «Noi giocatori ci siamo detti che la Castellana è una buona squadra. A ranghi completi possiamo giocarcela con tutti e provare a risalire la classifica, con l’obiettivo di reinserirci nella lotta play off. Nella seconda parte della stagione sarà fondamentale badare al sodo ed essere cinici; se poi arriva anche il bel gioco, tanto meglio». L’attaccante non nasconde le difficoltà recenti: «Abbiamo avuto parecchi problemi legati alle tante assenze, ma non abbiamo mai mollato. Ora si riparte con il campionato: iniziare col piede giusto è fondamentale, perché un risultato positivo potrebbe ridarci quello slancio che avevamo perso nella parte finale del girone d’andata».