Calcio Seconda Categoria – Acquanegra, parla Leoni: “Il derby con la Cannetese? Per noi gara spartiacque”

ACQUANEGRA Una prima parte di stagione caratterizzata da un netto cambio di marcia per l’Acquanegra. I biancazzurri hanno chiuso l’andata con 22 punti e l’ottavo posto, ma con qualche rammarico. «Quando sono subentrato – racconta mister Luca Leoni – c’erano problemi disciplinari e poche presenze agli allenamenti. Visto l’andazzo, non posso dire che sia un fallimento perché ho ricevuto buone risposte dal campo. Avevamo una rosa corta che, grazie al mercato invernale, siamo riusciti a rimpolpare con ragazzi giovani e interessanti. Abbiamo ancora buoni margini di miglioramento, ma penso sia più che normale. L’importante è che la voglia di lavorare e crescere non manchi mai». «Spero in un ritorno da protagonisti – continua il mister – e in un cambio di passo deciso, con i giocatori che remano tutti dalla stessa parte. Mi piacerebbe conquistare qualche punto in più, giocando non solo nel secondo tempo come abbiamo fatto sino ad oggi. Soprattutto se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo: i play off. Non sarà semplice perché ci sono tante squadre attrezzate. Però dal canto nostro ci proveremo fino alla fine».

Domenica, al rientro dalla sosta, sarà subito derby con la Cannetese. «Durante la pausa, non ci siamo mai fermati – riferisce Leoni – . Abbiamo fatto tre allenamenti a settimana per arrivare pronti a questo scontro spartiacque. Mi aspetto una gara dura contro una squadra forte in difesa e con un allenatore preparato ed esperto. Essendo la prima gara dell’anno, sarà un po’ strana. Faremo di tutto per portarci a casa la vittoria». Conclusione sul mercato: «Sono entrati Ferretti, Malpetti, Paitone, Motta, Cauzzi, Levorato. Mentre Mauroner, Scipioni, Romagnoli, D’Amico e Anuar sono stati ceduti. Mi ritengo soddisfatto».