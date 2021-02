Basket Serie C Gold – Sustinente pensa ai ripescaggi

SUSTINENTE Domani riprende l’attività delle squadre giovanili della Sesa Sustinente con i tecnici Ivan Ferrari e Cesarino Squassabia. Le sedute saranno individuali e senza contatto, seguendo i protocolli. In campo maschile al via le Under 14, 16 e 19 e in campo femminile le Under 13 e 18.

Non è da escludere la possibilità che nel prossimo mese di marzo possano tornare ad allenarsi gli atleti della squadra senior, che avrebbe dovuto disputare il torneo della C Gold lombarda. Dopo aver rinunciato a questa stagione, nella prossima la squadra dovrebbe ripartire dalla C Silver. La Fip lombarda dovrebbe comunque inserirla nella lista delle squadre riserva, dopo le retrocesse, per il ripescaggio.

L’orientamento della società sustinentese è cercare di ripresentarsi al via della C Gold con un team giovane nel contesto della collaborazione con gli Stings.