Muore a 80 anni nell’auto finita fuori strada

RIVAROLO MANTOVANO Sono stati inutili i soccorsi per l’80enne Angiolino Luzzara residente a Rivarolo Mantovano, finito fuori strada nel tardo pomeriggio di ieri sulla Sp 63, a Rivarolo Mantovano. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica sembra che l’auto abbia perso il controllo in curva per poi finire fuori strada carambolando nel campo che costeggiava la carreggiata. Le condizioni dell’uomo apparivano da subito disperate tanto che veniva richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso rivelatosi poi, purtroppo, inutile. Troppo forte l’impatto, infatti, che non lasciava scampo all’80enne. Semplice, da quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Viadana, la dinamica dell’incidente. L’auto, pare stesse affrontando una curva a sinistra, all’altezza della Sp 63 – in direzione del vicino paese di Bozzolo -, quando invadeva la banchina. L’auto a quel punto sbandava una prima volta per poi perdere definitivamente il controllo finendo la sua corsa carambolando nel campo alla destra della carreggiata. Violentissimo l’impatto che vedeva, come detto, l’auto dell’80enne finire la sua corsa cappottata tra i campi. Immediati i soccorsi che vedevano intervenire, come detto, anche l’elisoccorso, decollato dell’ospedale di Casalmaggiore. Inutili, però i soccorsi: troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che spirava sul luogo dell’incidente nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Viadana, anche i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica.