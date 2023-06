Calcio Eccellenza – Il Castiglione è già nel futuro. Esposito: “Alziamo l’asticella”

Castiglione Un anno fa, di questi tempi, il Castiglione festeggiava lo scampato pericolo della retrocessione in Promozione dopo aver avuto la meglio nei play out sull’Orceana. Quella che si è appena conclusa, invece, è stata una stagione trionfale per il club aloisiano. La prima squadra ha disputato un campionato fantastico in Eccellenza, chiudendo la regular season al terzo posto con 62 punti, poi ha superato il primo turno dei play off grazie al pareggio casalingo (1-1) col Cazzagobornato e ha ceduto il passo in finale al Caravaggio, che è ormai avviato alla promozione in Serie D avendo vinto 6-1 la gara d’andata della fase nazionale contro i trentini del Lavis. Risultati eccellenti sono giunti anche dal settore giovanile. La Juniores Regionale B è arrivata a giocare la finale dei play off, persa col Valceresio, e ha buone chances di essere ripescata in “A”. Gli Allievi U17 hanno vinto il titolo provinciale e sono stati promossi al Regionale, completando così la filiera visto che i Giovanissimi U15 si sono salvati ai play out.

Tornando alla formazione senior, la prossima stagione per i Mastini dovrà essere quella delle conferme ad altissimo livello. «Queste sono le premesse – afferma il confermatissimo allenatore Fabio Esposito – vogliamo alzare l’asticella, ma sappiamo tutti bene che non sarà facile ripetersi. Per quanto riguarda la costruzione della squadra, il primo obiettivo è confermare l’ossatura del gruppo che tanto bene ha fatto quest’anno, rinforzandolo poi con cinque o sei innesti mirati. Io ho dato alcune indicazioni alla società, segnalando giocatori che, per le loro caratteristiche, andrebbero benissimo. Per prima cosa dovremo rinforzare l’attacco, affiancando a Lauricella e Campagnari una punta di peso che sostituisca al meglio Ferrari. E non sarà facile perchè Nik è stato prezioso per la squadra, in campo naturalmente, ma anche nello spogliatoio. Un leader vero, che si è messo al servizio del gruppo fin dal primo giorno di lavoro». «Ci saranno novità – prosegue mister Esposito – anche in difesa, magari con un centrale, e a centrocampo. La forza del Castiglione è stata il collettivo, il fatto di avere un gruppo molto unito. Ed è quindi questa la strada giusta da percorrere per ottenere buoni risultati anche nella prossima stagione».