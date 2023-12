Pallavolo serie A3 – Inarrestabile Gabbiano: abbatte il San Donà e allunga in vetta a +5

Mantova Il Gabbiano non ha rivali: anche l’ostacolo principale, il San Donà secondo in classifica, cade sotto i colpi della capolista. Il Top Team vince in tre set netti, stacca i diretti avversari di 5 punti, firma l’undicesimo successo di fila e si laurea campione d’inverno con un turno d’anticipo. Che Natale da favola per i biancazzurri. E per Santo Stefano l’ultima d’andata a San Lazzaro di Savena col Geetit Bologna.

La cronaca. E’ arrivato il momento della verità. Gabbiano e San Donà si sfidano al PalaSguaitzer dopo un girone di andata speciale per entrambe. Gola e compagni sono imbattuti e hanno operato il sorpasso nell’ultimo turno di campionato, approfittando della prima sconfitta dei veneti. In campo Tauletta e Parolari. La partenza è favorevole ai mantovani sul 4-2, ma San Donà impatta a 5 e 8. Ospiti avanti 8-10 per un’invasione a rete dei locali. L’equilibrio rimane a 12 con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Il break lo fa il Gabbiano con l’ace terrificante di Parolari (15-13) e time out ospite. Il secondo tocco di Martinelli e il muro valgono il 17-14. Ancora il muro biancazzurro firma il 18-15. Entra Gola ma i veneti impattano a 18, con a seguire il punto di Yordanov, che poi però sbaglia la battuta (19-19). Allunga Novello col mani e fuori vincente (21-19). Time out San Donà sul 22-19, ma arriva l’ace di Novello per il Gabbiano che conquista ben quattro palle set. Due sono annullate e Serafini ci vuole parlare sopra, poi dopo il time out fallo a rete del San Donà e primo set in saccoccia. Si riparte sul 4-0 grazie a un muro invalicabile e subito coach Moretti ferma il gioco. Ma il Gabbiano è devastante: 6-2 con Novello smarcato da Martinelli e firma l’ace del 9-3, con una palla fotonica. Il 13-6 arriva con un diagonale perfetto del bomber biancazzurro. Dall’altra parte Giannotti prova a scuotere i compagni, ma a dettare legge è sempre l’opposto del Gabbiano per il 15-8, 17-9 e il 20-10 è una diagonale di Parolari che replica dai nove metri (22-12). Il secondo set lo chiude Yordanov sul 25-14. Gabbiano sul 2-0 in un crescendo rossiniano. 2 a 2 a inizio terzo set. Parallela al fulmicotone di Novello e il Top Team vola sul 5-2. Il muro di Tauletta vale l’8-3, poi Novello firma il 10-5. I veneti provano la rimonta sul 9-12 e 10-13, ma i padroni di casa sono sempre sul pezzo: Martinelli centra l’incrocio delle righe in battuta, poi replica per il 16-10. San Donà non demorde e dimezza lo svantaggio (16-13). Miselli in primo tempo riprende la marcia, ma sbaglia Yordanov dai nove metri. Parolari, grande serata per lui, mette a terra la palla del 20-17 e i veneti chiamano time out. 21-18 è opera ancora di Parolari, poi il 22-18 è un super pallonetto di Yordanov. Entra Scaltriti: 24-20. Si finisce con un errore al servizio dei veneti sul 25-21 e la festa in campo. Gabbiano 11 su 11 e cinque punti di vantaggio sulla seconda. Meglio di così… Davvero fantastici Gola e compagni, per un volo che non vuole fermasi, a una giornata dalla conclusione del girone di andata. La foto di gruppo finale testimonia la felicità e l’entusiasmo di un gruppo unito e vincente.

Sergio Martini