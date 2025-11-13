Basket Serie C maschile – Sabato Viadana sfida il Manerbio. Cacciavillani: “Avversario forte”

VIADANA Il successo centrato domenica sera al PalaFarina su Verolanuova ha consentito agli atleti del Gruppo Mauro Saviola del tecnico Luca Spaggiari di riscattare la precedente sconfitta esterna contro il Carpe Diem Calolziocorte. Sabato il quintetto viadanese sarà di scena a Manerbio (ore 18, arbitri Fadigati di Cologno al Serio e Prandolini di Brescia) per affrontare quello di Maxi Moreno staccato di due lunghezze nel girone Nord Est D lombardo. Proprio contro i bresciani, ad inizio novembre il San Pio X perse 93-73. Insomma, un avversario da non sottovalutare. «Siamo pienamente consapevoli che Manerbio sia una signora squadra – afferma il capitano Davide Cacciavillani – . Ci aspetta una gara molto tosta contro un avversario che forse ha raccolto meno di quanto ha seminato. Quella con Manerbio è la prima gara del trittico di sfide che a breve ci attendono. Mercoledì prossimo saremo ospiti a Piadena del Nuovo Basket Casalasco, mentre domenica 23 affronteremo al PalaFarina il Busnago. Tre partite molto importanti per il nostro proseguo di stagione».