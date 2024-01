Basket Serie C maschile – Un derby tira l’altro: Viadana sfida il San Pio X al PalaFarina

Mantova Secondo derby in una settimana per il San Pio X. Dopo la sconfitta interna con i Jb Stings, stasera alle 18 i biancorossi cittadini saranno impegnati al PalaFarina contro il Viadana (arbitri Mongelli di Lonato e Vincenzi di Curtatone). La prestazione offerta contro la prima della classe e la splendida cornice di pubblico di domenica scorsa hanno dato tanta energia alla squadra di coach Gabrielli nella preparazione di una sfida molto delicata come quella con gli altri cugini viadanesi. Infatti, i ragazzi di coach Denis Tellini sono all’ultimo posto del girone Est D con sole quattro vittorie in 14 partite e puntano a risollevarsi velocemente per migliorare il più possibile il loro posizionamento in vista della seconda fase del campionato. Il duplice obiettivo odierno è riscattare la sconfitta dell’andata (79-68) e la brutta battuta d’arresto della sua ultima gara giocata a Ospitaletto Bresciano. Debutto casalingo per l’argentino Falco, coach Tellini potrà inoltre contare sul rientro di Usai in cabina di regia. «Affrontiamo un avversario tosto – avverte Davide Cacciavillani, bandiera della compagine rivierasca – che può contare su un organico costruito per primeggiare. Da parte nostra abbiamo l’obbligo di giocare ogni partita come se fosse una finale, anche perchè la classifica non è buona e dobbiamo rifarci dalla brutta sconfitta di Ospitaletto. Per questo e per tanti altri motivi ci teniamo a fare una bella partita davanti ai nostri sostenitori». Dal canto suo, il San Pio X ha bisogno di punti per continuare a credere nel terzo posto, che ora è distante quattro punti a cinque partite dal termine della prima fase. Le motivazioni sono al massimo, quindi, sia da una parte che dall’altra, coi biancorossi che all’andata, come detto, riuscirono a imporsi per 79-68 grazie anche ai 21 punti di Alessio Barrotta. E’ proprio l’ala mantovana a presentare l’incontro. «Nonostante il risultato finale, la prestazione coi Jb Stings ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo soddisfatti di come abbiamo affrontato il derby e siamo pronti ad affrontare Viadana, una squadra assolutamente da non sottovalutare. Faremo del nostro meglio per ottenere la vittoria e aggiudicarci i due punti che ci consentirebbero di restare in corsa per il terzo posto. Occorrerà essere uniti e concentrati».

Nell’anticipo di giovedì sera, i Jb Stings hanno battuto a Sorbolo Mezzani il Casalmaggiore 85 a 55. Primi due quarti dominati, un piccolo calo nel terzo e poi l’allungo decisivo per chiudere con ben 30 punti di vantaggio. Tra i protagonisti Davide Reati, che ha messo a segno 7 punti: «Abbiamo controllato il match dall’inizio alla fine e preso subito un bel margine di vantaggio nel primo quarto. Negli ultimi minuti da applausi i ragazzi dell’Under 19, che hanno giocato più del solito. Per loro una bella occasione per per mettersi in mostra». La capolista tornerà in campo sabato (ore 20) alla Tea Arena con Ospitaletto.