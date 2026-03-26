Basket Serie C maschile – Viadana verso Gorgonzola. Olivieri: “Dobbiamo riscattarci”

VIADANA Giunge all’epilogo la regular season della Serie C maschile di basket. Nel girone Nord Est D, gli atleti del Gruppo Mauro Saviola di Luca Spaggiari si preparano all’ultimo impegno, in programma domenica. I rivieraschi saranno ospiti del Gorgonzola (ore 17.30, arbitri Rossetti di Almè e Ghizzoni di Milano), che all’andata vinse 82-80. I padroni di casa vantano otto lunghezze di vantaggio su Viadana, che è reduce dalla battuta d’arresto al PalaFarina con Mazzano, e divide il sesto posto con altre due squadre (i cugini del San Pio X e Gussago).

Insomma, non si preannuncia una partita facile. La guardia Alessandro Olivieri ritorna alla sconfitta con Mazzano: «Quella coi bresciani è una gara che potevamo vincere – attacca – . Siamo stati a lungo in vantaggio, ma purtroppo ci ha tradito qualche palla persa, qualche errore che a conti fatti si è reso determinante per la sconfitta. Bisogna anche considerare che eravamo senza Natalini e Cacciavillani, due giocatori per noi molto importanti. Ora bisogna cercare di riscattarci in terra milanese. Vincere ci servirebbe per gli accoppiamenti dei play off. La concentrazione dev’essere tutta incentrata sul Gorgonzola. Solo quando conosceremo la nostra rivale nei play off, potremo pensare a quella fase. Ora è essenziale mantenere la massima concentrazione per l’avversario di domenica, squadra organizzata che ha disputato un campionato di alto livello». Recuperati capitan Cacciavillani e Galantini, mentre Natalini dovrebbe essere assente.