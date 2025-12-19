Basket serie C – Viadana deve rialzare la testa. Spaggiari: “Obiettivo riscatto al PalaFarina col Gorgonzola”

Viadana Obiettivo del Viadana domenica? Chiudere la seconda parte del 2025 con un successo, interrompendo la striscia negativa di tre sconfitte consecutive contro Bottanuco, Ospitaletto Bresciano e Mazzano. È questo il pensiero fisso degli atleti del Gruppo Mauro Saviola, che al PalaFarina ospitano il Gorgonzola di Fabio Benetti. Gli ospiti arrivano dall’affermazione casalinga su Calolziocorte e sono reduci da tre vittorie consecutive. In classifica Gorgonzola condivide quota 22 punti con Mazzano e Ospitaletto, mentre i rivieraschi si attestano attualmente a 14 punti. «Il calendario ci riserva un avversario molto tosto – sottolinea coach Luca Spaggiari – ma da parte nostra dobbiamo fare il possibile per portare a casa il risultato. A Dalmine contro Bottanuco, nel contesto della sconfitta, abbiamo comunque fatto bene; lo stesso non si può dire delle gare con Ospitaletto e Mazzano. Dobbiamo essere più attenti e guardinghi in difesa, oltre che più concreti e cinici in attacco».