Basket U19 – Il sogno degli Stings si ferma sulla sirena

COLLEGNO (To) Un canestro da tre a 27 secondi dalla fine del quarto periodo ha condannato gli Stings alla sconfitta per 69-71 (13-23, 35-37, 47-52). Si è chiusa così la semifinale per i ragazzi di coach Paolo Romero contro Cernusco sul Naviglio, nella fase finale nazionale Under 19 Gold. Questo pomeriggio (ore 18.30) affronteranno nella finale per il terzo posto il Basket 2000 Reggio Emilia, sconfitto 83-64 da Uappala Hotels Livorno, che giocherà invece la finalissima per il titolo nazionale Under 19 Gold. I mantovani sembravano ormai lanciati verso la vittoria a poco più di un minuto dalla fine, con sei punti di vantaggio e l’inerzia dalla propria parte. Ma il basket, si sa, è lo sport dell’imprevedibilità. Cernusco ha trovato l’incredibile forza di reagire e, con tre triple consecutive (due firmate Alberti e la decisiva da Meier), ha ribaltato completamente il punteggio. Decisivo, purtroppo per gli Stings, anche lo 0 su 2 ai liberi di Thiago Aguirrezabala, proprio nel momento clou del match, a macchiare una prestazione comunque brillante.